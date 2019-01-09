Япония хочет поддержки США в вопросе заключения мирного договора с Россией

Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией, заявил Кацуюки Каваи — специальный помощник по внешней политике премьер-министра Синдзо Абэ. Его слова приводит агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что это станет противовесом растущему влиянию Пекина.

Также Каваи прокомментировал визит Абэ в Китай в октябре прошлого года. По его словам, он был "стратегическим", так как способствовал смягчению напряженности между странами. Однако, как подчеркнул Каваи, Япония не собирается присоединяться к китайскому проекту "Один пояс — один путь".

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В ноябре Владимир Путин и Синдзо Абэ пришли к соглашению об ускорении переговоров по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

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