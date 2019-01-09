Полиция Австралии проводит проверку 10 диппредставительств в Мельбурне и Канберре

9 января 2019 10:21 (UTC+04:00)

Федеральная полиция Австралии проводит масштабную проверку диппредставительств и консульств в Мельбурне и Канберре после сообщения о доставке подозрительных пакетов в дипмиссии Великобритании, Германии, Греции, Индии, Италии, Индонезии, Кореи, Пакистана, США и Швейцарии. Об этом сообщает новостной портал 9news в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным полиции, подозрительные пакеты были доставлены в 10 международных консульств и представительств по всему Мельбурну. "Полиция и аварийные службы Австралии отреагировали на сообщения о доставке подозрительных пакетов в посольства и консульства в штате Виктория и Австралийской столичной территории (Канберра). Содержимое пакетов изучается, проводится следственная проверка", - говорится в сообщении федеральной полиции, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

Аварийные службы были оповещены о доставке подозрительных пакетов на территории дипмиссий около 14:00. На данный момент проводится проверка представительств и посольств 10 стран, куда были доставлены пакеты, персонал эвакуирован и проходит медицинскую проверку.

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