СМИ: Япония планирует предоставить США новый остров для учений

Правительство Японии готовится выкупить необитаемый остров Магэсима для проведения там военных учений по отработке на наземном аэродроме посадки на авианосец американских самолетов, сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Остров Магэсима площадью около восьми квадратных километров находится в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Остров пересекают в виде креста две старые взлетно-посадочные полосы.

Сумма сделки, по данным агентства, составит примерно 16 миллиардов иен (около 150 миллионов долларов). Переговоры ведутся с девелоперской компанией, которая является владельцем земельной собственности на острове.

По данным японских СМИ, остров Магэсима власти Японии и военные США приглядели для этой цели еще в 2011 году, но переговоры долго откладывались.

С 1991 года США проводили наземные учения по посадке на авианосцы на острове Иото в тысяче километров к югу от Токио. Однако из-за непогоды учения приходилось переносить на другие базы, что вызывало критику местного населения из-за нарушения тишины.