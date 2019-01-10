Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для результативной встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что приложит усилия, чтобы его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом получилась результативной, передаёт Trend со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

"КНДР продолжит придерживаться политики денуклеаризации, будет посредством диалога решать проблему полуострова, будет прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита КНДР - США были достигнуты результаты, которые бы получили одобрение международного сообщества", - сказал Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Северокорейский лидер 7-10 января находился с визитом в Китае.

Он добавил, что Китай сыграл очевидную для всех активную роль в смягчении напряженности на Корейском полуострове, и выразил за это искреннюю благодарность китайской стороне.

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