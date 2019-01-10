Суд в Австралии оставил под стражей обвиняемого в рассылке пакетов с асбестом в посольства

Городской суд Мельбурна отказал в освобождении под залог обвиняемому в рассылке пакетов с асбестом в диппредставительства 16 стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее Савасу Авану. Об этом сообщила газета The Age в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению судьи, 49-летний житель одного из северных пригородов Мельбурна останется под стражей до 4 марта 2019 года. "Обвиняемый останется под стражей до следующего заседания суда", - сказал судья Костас Килиас.

Во время судебного заседания представитель полиции отметил, что вещество, находившееся в пакетах, не было опасным и, по результатам экспертизы, оказалось асбестом.

По данным полиции, 7 и 9 января Савас Аван отправил не менее 17 пакетов с белым порошком в посольства и консульства 17 стран, расположенные в Сиднее, Мельбурне и Канберре. В ночь на 10 января мужчина был арестован, при обыске у него дома были обнаружены еще 13 пакетов, подготовленных к отправке. Авану было предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является федеральным преступлением. Максимальное наказание, предусмотренное австралийским законодательством за подобные преступления, - 10 лет тюремного заключения.

После сообщения о массовой рассылке посылок, содержащих потенциально опасный белый порошок, следственные действия были проведены в диппредставительствах Аргентины, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индии, Италии, Индонезии, Испании, Новой Зеландии, Пакистана, США, Турции, Франции, Швейцарии, Хорватии и Южной Кореи, расположенных в Мельбурне и Канберре. Персонал был эвакуирован и прошел медицинскую проверку. Данных о пострадавших во время инцидента нет.

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