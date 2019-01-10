В Канаде намерены ужесточить правила использования беспилотных летательных аппаратов

10 января 2019 12:35 (UTC+04:00)

Правительство Канады намерено ужесточить правила использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) частными лицами. Об этом в среду сообщили в министерстве транспорта страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новые правила предусматривают введение полного запрета на полеты дронов около аэропортов и в районах различных инцидентов и происшествий. Кроме того, предусматривается дополнительная ответственность для операторов беспилотников за управление ими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Подробности пока не приводятся, но отмечается, что правительство намерено подготовить соответствующий закон с тем, чтобы он вступил в силу уже 1 июня текущего года.

Ранее минтранс страны сообщил, что за последние пять лет БПЛА почти 500 раз угрожали полетам самолетов в небе над Канадой. В 2018 году были зафиксированы 95 таких случаев, а пик подобных инцидентов пришелся на 2016-2017 годы - 145 и 135 случаев соответственно. О столкновениях беспилотников с самолетами не сообщалось.

Власти Канады в последние годы уже приняли ряд законов, касающихся регулирования полетов дронов. Так, были запрещены полеты БПЛА на высоте более 90 м и на удалении менее 5,5 км от аэропортов и других мест, где могут взлетать и садиться самолеты. Штраф за нарушение закона составляет 25 тыс. канадских долларов (около $20 тыс.). Предусмотрена и уголовная ответственность.

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