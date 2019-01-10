Глава Мексики назвал причину бензинового кризиса в стране

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в четверг о саботаже как причине перебоев с поставками бензина в столицу страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Мексике уже несколько дней наблюдается напряженная ситуация с бензином на АЗС, которая коснулась и столицы страны. В Мехико выстраиваются длинные очереди из автомобилей, чтобы заправить баки, многие приезжают на заправки глубокой ночью.

"Проблема нехватки бензина в Мехико случилась потому, что был саботаж на трубопроводе из Туспана (город в штате Веракрус) в Аскапотсалько (пригород столицы), работа его восстанавливалась целый день, а затем он снова был блокирован", – заявил Лопес Обрадор в ходе своей ежедневной пресс-конференции.

По словам президента, в среду на трубопроводе была выявлена утечка, которую удалось исправить. К раннему утру четверга снабжение города должно было быть восстановлено, однако затем случилась новая утечка.

В связи с этим Лопес Обрадор объявил об усилении охраны всех шести основных трубопроводов, идущих по территории страны, общей протяженностью в 1,6 тысячи километров.

При этом президент вновь отметил, что в Мехико есть достаточные запасы бензина, а проблема заключается в логистике их дистрибуции. Ранее власти Мексики приняли решение отключить сразу несколько крупных трубопроводов для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перейти на доставку топлива в основном цистернами. Это привело к бензиновому кризису сразу в нескольких штатах латиноамериканской страны.

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