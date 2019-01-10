Глава Мексики назвал причину бензинового кризиса в стране

10 января 2019 19:30 (UTC+04:00)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в четверг о саботаже как причине перебоев с поставками бензина в столицу страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Мексике уже несколько дней наблюдается напряженная ситуация с бензином на АЗС, которая коснулась и столицы страны. В Мехико выстраиваются длинные очереди из автомобилей, чтобы заправить баки, многие приезжают на заправки глубокой ночью.

"Проблема нехватки бензина в Мехико случилась потому, что был саботаж на трубопроводе из Туспана (город в штате Веракрус) в Аскапотсалько (пригород столицы), работа его восстанавливалась целый день, а затем он снова был блокирован", – заявил Лопес Обрадор в ходе своей ежедневной пресс-конференции.

По словам президента, в среду на трубопроводе была выявлена утечка, которую удалось исправить. К раннему утру четверга снабжение города должно было быть восстановлено, однако затем случилась новая утечка.

В связи с этим Лопес Обрадор объявил об усилении охраны всех шести основных трубопроводов, идущих по территории страны, общей протяженностью в 1,6 тысячи километров.

При этом президент вновь отметил, что в Мехико есть достаточные запасы бензина, а проблема заключается в логистике их дистрибуции. Ранее власти Мексики приняли решение отключить сразу несколько крупных трубопроводов для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перейти на доставку топлива в основном цистернами. Это привело к бензиновому кризису сразу в нескольких штатах латиноамериканской страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что юристы подтвердили его право ввести режим ЧП
США 20:20
Трамп ожидает, что конгресс утвердит торговую сделку с Канадой и Мексикой
США 19:43
Пенс: Трамп в обращении к стране расскажет о реальной ситуации на границе с Мексикой
США 8 января 18:45
Белый дом изучает возможность введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой
США 8 января 17:28
Мексиканские военные взяли под контроль НПЗ и объекты Pemex
Другие страны 8 января 04:20
Трамп 10 января отправится к американо-мексиканской границе
США 7 января 22:48
Лента новостей
Всемирный банк выберет своего нового президента к середине апреля
В мире 20:53
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Избирательный кодекс
Политика 20:34
Samsung 20 февраля представит новые смартфоны - СМИ
В мире 20:34
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в список муниципалитетов Азербайджана
Политика 20:28
Трамп заявил, что юристы подтвердили его право ввести режим ЧП
США 20:20
Мобильная абонентская служба Azercell посетила село Джоджуг Марджанлы
ИКТ 19:57
В Ливане остаются до 1,5 миллионов сирийских беженцев - ООН
В мире 19:53
Трамп ожидает, что конгресс утвердит торговую сделку с Канадой и Мексикой
США 19:43
В Баку пройдет Неделя патриотического кино
Культура 19:33