Парагвай разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Правительство Республики Парагвай... приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла, - говорится в обнародованном документе. - Было дано распоряжение закрыть наше посольство и немедленно отозвать наш дипломатический персонал из этой страны".

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