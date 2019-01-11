Ряд НПЗ Мексики не производят топливо на фоне бензинового кризиса

11 января 2019 04:43 (UTC+04:00)

Ряд нефтеперерабатывающих заводов Мексики в настоящее время не производят нефтепродукты или работает на неполную мощность, страна продолжает импортировать 75% потребляемого топлива, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на фоне продолжающихся перебоев с бензином в ряде штатов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Государственная Pemex импортирует 600 тысяч баррелей нефтепродуктов в день, в основном из США, в то время как внутри Мексики производится 200 тысяч баррелей ежедневно. Таким образом, общий объем потребления составляет 800 тысяч баррелей в сутки.

По словам президента Мексики, НПЗ Мадеро в Тамаулипасе не производит топливо в течение длительного времени, НПЗ Минатитлан в Веракрусе "остановлен или производит совсем немного", ряд других заводов работает на 20-30% от полной мощности. Всего у Pemex шесть НПЗ в Мексике.

"Мы покупаем 600 тысяч баррелей в день, резервов достаточно, танкеры приплывают", - отметил глава государства, признав, что есть проблемы с очередями в портах, тогда как бензина в стране достаточно.

В Мексике уже несколько дней наблюдается напряженная ситуация с бензином на АЗС, которая коснулась и столицы страны. В Мехико выстраиваются длинные очереди из автомобилей, чтобы заправить баки, многие приезжают на заправки глубокой ночью. Ранее власти страны остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска.

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