Южная Корея и КНДР обсудят вопросы трансграничных обменов

Представители КНДР и Республики Корея на уровне заместителей министров проведут в пятницу в межкорейском офисе связи в Кэсоне переговоры по трансграничным обменам. Об этом сообщило южнокорейское министерство объединения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, планируется обсудить "различные актуальные проблемы межкорейских взаимоотношений". Представитель ведомства не исключил, что стороны могут затронуть и вопрос поставок из Южной Кореи в КНДР 200 тыс. доз вакцины против гриппа Tamiflu. Если такая договоренность будет достигнута, это будет первая подобная поставка с 2009 года. Тогда Юг предоставил Северу 400 тыс. доз данной вакцины, а также 100 тыс. доз противовирусного препарата Relenza.

Помимо этого, в ходе встречи стороны могут обсудить запрос южнокорейских бизнесменов относительно возможности посещения Кэсонского индустриального парка, закрытого в 2016 году из-за резкого ухудшения межкорейских отношений.

Ранее ряд южнокорейских СМИ сообщал, что КНДР тайно использует мощности южнокорейских текстильных фабрик в Кэсонском индустриальном комплексе после его закрытия. По данным СМИ, в Кэсоне без разрешения южнокорейской стороны запущено 19 заводов. Часть продукции уходит на внутренний рынок, но основная часть фабрик занята выполнением заказов из Китая.

Технопарк в Кэсоне впервые открылся в 2004 году, там на 124 южнокорейских предприятиях работали более 54 тыс. северокорейцев. В 2015 году прибыль от его деятельности превысила $500 млн. Комплекс был закрыт после проведения КНДР в 2016 году ядерного испытания и пуска ракеты-носителя со спутником. В Южной Корее заподозрили, что часть получаемых Севером валютных средств от этого совместного проекта шла на развитие его ядерной и ракетной программ.

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