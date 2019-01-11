В Венесуэле оппозиция проведет народное собрание против Мадуро

Венесуэльская оппозиция проведет в пятницу открытое народное собрание для определения дальнейших действий после инаугурации президента Николаса Мадуро, сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы проведем открытое собрание напротив здания представительства ООН вместе с различными секторами страны, чтобы задать маршрут возвращения на конституционный путь", - написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter.

Он сообщил также, что Национальная ассамблея, отстраненная от участия в политической жизни страны, начинает работать в условиях чрезвычайного положения из-за полного разрушения конституционных основ после инаугурации Мадуро и принимает на себя представительство перед лицом международного сообщества.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону ситуацию в Венесуэле с Гуаидо. Национальная ассамблея фактически исключена сейчас из системы принятия политических решений в южноамериканской стране, а вместо нее президент Мадуро созвал Национальное учредительное собрание, полностью подконтрольное правительству.

Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019–2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия Мадуро, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Ранее в январе участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Аналогичную позицию заняли и США, которые продолжать и дальше вводить санкции и оказывать давление на власти Венесуэлы.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 миллиона. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 миллиона человек, явка составила 45,99%.

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