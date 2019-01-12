Трюдо обвинил власти Китая в незаконном задержании двух канадских граждан

12 января 2019 05:23 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уверен, что власти Китая незаконно задержали двух канадских граждан и в одном из этих случаев они нарушили международные принципы дипломатического иммунитета. Такое мнение глава правительства выразил в пятницу журналистам во время поездки в город Реджайна, говоря о дипломатических трениях между Оттавой и Пекином после задержания в Ванкувере 1 декабря прошлого года финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мисс Мэн была немедленно предоставлена возможность посетить судебные слушания, ее выпустили под залог, и сейчас она находится в своем доме в Ванкувере. Так работает наша система правосудия", - цитирует его телеканал CBC. В то же время, по словам Трюдо, китайская сторона "незаконно задержала двух канадских граждан, причем в одном случае (речь идет о задержанном Майкле Ковриге - прим. ТАСС) с неуважением к принципам дипломатического иммунитета".

Вскоре после задержания Мэн Ваньчжоу в Пекине задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига. В МИД Канады подчеркнули, что задержанный по-прежнему числится в дипломатическом ведомстве, хотя и перешел на работу в частную компанию.

Позже в городе Даньдун был задержан канадец Майкл Спэйвор. Он владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Задержанных канадцев обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Китайские власти дважды разрешили канадским дипломатам пообщаться с каждым из задержанных.

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