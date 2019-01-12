Исполнительный директор Nissan ушел в отставку на фоне скандала вокруг Карлоса Гона - СМИ

12 января 2019 06:45 (UTC+04:00)

Исполнительный директор японского автоконцерна Nissan Хосе Муньос ушел в отставку. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Оно отмечает, что Муньос был одним из приближенных Карлоса Гона и отставка напрямую может быть связана с ситуацией вокруг бывшего главы концерна, находящегося под арестом.

В пятницу токийская прокуратура выдвинула новые обвинения против Гона - ему инкриминируется попытка избавиться от убытков, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan. Столичная прокуратура также выдвинула обвинения соратнику Гона - бывшему члену совета директоров Nissan Грегу Келли - и самой компании, обвинив их в фальсификации размера денежных вознаграждений, выплаченных Гону в последние три года.

Гон и Келли были помещены в токийскую тюрьму 19 ноября прошлого года, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть информацию об истинном размере своего вознаграждения на посту председателя совета директоров Nissan в 2010-2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн).

10 декабря Гона и Келли повторно арестовали по подозрению в том, что они скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в 2015-2017 годах. Келли 25 декабря освободили под залог в 70 млн иен (около $636 тыс.), и теперь он ждет суда в Японии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Суд Токио продлил арест экс-главе Nissan до 11 января - СМИ
Другие страны 31 декабря 2018 07:15
Nissan требует предоставить доступ к сейфам в квартире Карлоса Гона в Бразилии
Другие страны 12 декабря 2018 13:11
Макрон хочет обсудить с Абэ ситуацию вокруг альянса Renault, Nissan и Mitsubishi - СМИ
Европа 30 ноября 2018 07:40
Президент Nissan считает неравноправными нынешние отношения с Renault
В мире 26 ноября 2018 07:54
Карлос Гон должен был получить около $70 млн от Nissan после ухода из компании
В мире 24 ноября 2018 08:44
Министры экономики Японии и Франции обсудят альянс Renault-Nissan 22 ноября
Европа 21 ноября 2018 17:48
Лента новостей
Очередной удар по лживой пропаганде антиазербайджанских сил (ФОТО)
Общество 07:29
Вагоны с углем сошли с рельсов в Иркутской области, пострадавших нет
Россия 07:12
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Суматры
Другие страны 06:38
SpaceX сократит штат на 10%
США 06:36
Трюдо обвинил власти Китая в незаконном задержании двух канадских граждан
Другие страны 05:23
Не менее шестнадцати человек погибли при пожаре в наркоцентре в Эквадоре
Другие страны 04:28
В Оттаве в аварию попал двухэтажный автобус - СМИ
Другие страны 04:05
С правильным определением базы налогообложения обеспечено поступление в бюджет 3,434 млрд манатов таможенных поступлений - глава Госкомтаможни Азербайджана
Экономика 03:44
Внебюджетный сектор обеспечил в 2018 году более половины взносов на соцстрахование - министр труда
Общество 03:22