В Буркина-Фасо двенадцать человек погибли при нападении террористов

Двенадцать мирных жителей погибли и двое пострадали в четверг в результате нападения террористов в деревне Гасселики в коммуне Арбинда на севере Буркина-Фасо, сообщается в заявлении министерства безопасности страны, опубликованном на официальной странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В результате этого нападения 12 человек погибли, двое пострадали", - говорится в заявлении.

Согласно документу, 30 вооруженных людей в четверг совершили нападение на деревню Гасселики, расположенную в 30 километрах к югу от Арбинды. Террористы похитили пять мотоциклов и шесть быков.

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