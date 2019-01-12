В Буркина-Фасо двенадцать человек погибли при нападении террористов

12 января 2019 08:10 (UTC+04:00)

Двенадцать мирных жителей погибли и двое пострадали в четверг в результате нападения террористов в деревне Гасселики в коммуне Арбинда на севере Буркина-Фасо, сообщается в заявлении министерства безопасности страны, опубликованном на официальной странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В результате этого нападения 12 человек погибли, двое пострадали", - говорится в заявлении.

Согласно документу, 30 вооруженных людей в четверг совершили нападение на деревню Гасселики, расположенную в 30 километрах к югу от Арбинды. Террористы похитили пять мотоциклов и шесть быков.

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