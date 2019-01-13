В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $14 млн

13 января 2019 08:24 (UTC+04:00)

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 18,2 млн канадских долларов ($14 млн) разыгран в Канаде. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 8, 15, 21, 28, 29, 30 и 39. Бонус-число - 23", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в cтране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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