Токио намерен разработать правила использования подводных беспилотников

13 января 2019 13:45 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено к 2020 финансовому году разработать правила применения подводных беспилотников, которых все более активно используют частные компании для различных работ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в воскресенье газета The Japan News, в ближайшее время ожидается еще более массированное внедрение морских дронов, в частности, для проверки состояния и ремонта подводных объектов, включая платформы плавучих ветряных электростанций и трубопроводы.

Подводные беспилотники также уже применяются для поиска полезных ископаемых, составления карт океанского дна и т.д. Некоторые дроны такого рода действуют самостоятельно в соответствии с программами, заложенными в их бортовые компьютеры. Другие - управляются дистанционно операторами.

В настоящее время японские корпорации тяжелого машиностроения предлагают все более широкий выбор таких аппаратов длиной обычно 2-3 м. Некоторые могут работать на глубинах до нескольких км.

По прогнозам японских властей, к 2023 году ежегодный объем продаж подводных беспилотников достигнет $1,3 млрд. В 2010 году их рынок составлял всего $200 млн.

Однако пока в Японии не существует правил использования таких устройств, регулирующих, в частности, поведение в случае каких-либо инцидентов, - например, столкновений аппаратов с надводными или подводными судами, объектами инфраструктуры. Регламент такого рода, как полагают, может обязать производителей устанавливать на беспилотники сенсоры, позволяющие избегать столкновений. Предполагается также ввести правило, заставляющее подводные дроны обязательно всплывать на поверхность в случае истощения батарей.

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