В Судане не менее четырнадцати человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 14 человек погибли в воскресенье на западе Судана, когда пассажирский автобус врезался в припаркованный у дороги грузовик. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Авария произошла на границе между провинциями Северный Дарфур и Западный Кордофан.

Как отмечается, пассажирский автобус ехал из суданской столицы Хартума, когда столкнулся со сломавшимся грузовиком. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, их количество не уточняется.

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