МИД Японии отрицает отказ от пресс-конференции на переговорах в Москве

14 января 2019 08:07 (UTC+04:00)

МИД Японии отрицает, что Токио отказался от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел двух стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил в понедельник телеканал NHK.

Как заявила в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам".

"Это странно. На этот раз будет не просто обычная встреча глав МИД, а переговоры, и я никогда не слышал о совместных заявлениях для прессы по ходу переговоров. С японской стороны отказа не было", - приводит NHK слова высокопоставленного представителя МИД Японии.

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД МИД Японии Таро Коно планируется провести 14 января в Москве.

Как подчеркивали ранее в российском ведомстве, ключевым условием решения проблемы мирового договора является безусловное признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами.

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