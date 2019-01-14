Южная Корея и Япония обсуждают инцидент с участием ВМС двух стран в Японском море

Представители военных ведомств Японии и Южной Кореи начали в понедельник в Сингапуре консультации, направленные на урегулирование двустороннего инцидента, произошедшего 20 декабря в Японском море. В ходе встречи, передает телеканал NHK, Токио намерен предоставить Сеулу данные электронного наблюдения, подтверждающие, что южнокорейский корабль во время этих событий захватил своим радаром управления оружейными системами пролетавший в его районе патрульный самолет японских ВМС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сеул категорически отвергает такое обвинение, и стороны уже несколько раз в ходе спора заявляли друг другу протесты. Япония и Южная Корея обнародовали также видеозаписи, подтверждающие их версии случившегося. Распространенные в Сеуле кадры сопровождаются разъяснением на пяти языках, включая русский.

Как утверждают в Южной Корее, 20 декабря корабль ВМС страны выполнял операцию по оказанию помощи потерпевшему бедствие в Японском море северокорейскому рыболовному судну. На пролетавший на низкой высоте над эсминцем японский самолет были направлены оптические средства слежения, радарные установки при этом не применялись, заявляют в Сеуле.

Токио, со своей стороны, настаивает на том, что южнокорейский корабль несколько раз захватывал своим боевым радаром самолет ВМС Японии, что, как утверждается, могло иметь крайне опасные последствия.

Этот инцидент произошел в Японском море к северу от полуострова Ното, расположенного в центральной части главного японского острова Хонсю. В настоящее время в отношениях между Сеулом и Токио сохраняется напряженность, вызванная также решением южнокорейского суда, который обязал крупную японскую сталелитейную корпорацию выплатить компенсации за использование рабского труда корейских рабочих на ее предприятиях во время Второй мировой войны.

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