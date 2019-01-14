IWC получила уведомление о решении Японии выйти из комиссии по промыслу китов

Международная комиссия по промыслу китов (IWC) получила уведомление правительства Японии о выходе из этой организации, чтобы возобновить коммерческую добычу этих животных в июле этого года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении IWC, штаб-квартира которой находится в Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Японское правительство на протяжении многих лет играло активную роль в работе комиссии и ее научного комитета, поэтому его содействия будет не хватать. Как и многие международные организации, IWC не всегда легко приходит к согласию <...> Я надеюсь, что атмосфера уважения, которая усилилась в последние годы, сохранится. Я надеюсь также, что мы продолжим работу по целому ряду тем, которые представляют общий интерес", - сказал председатель IWC Андрей Бабич, подчеркнув, что "комиссии необходимо будет оценить последствия выхода правительства Японии" из организации.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга объявил в конце декабря на пресс-конференции в Токио о выходе его страны из IWC. По его словам, Япония считает, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел уже с будущего июля. Суга отметил, что Токио намерен остаться в рядах комиссии в качестве наблюдателя и будет стремиться к "возрождению ее функций".

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить его китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.

В 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов. Однако затем она частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом продается в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности. В то же время его потребление резко упало. В 60-х годах прошлого века в Японии ежегодно продавали около 200 тыс. т китового мяса. На данный момент его потребление упало до 5 тыс. т в год.

В настоящее время, по данным Токио, 48 членов международной комиссии, в первую очередь Австралия и Бразилия, выступают категорически против промысла китов. В то же время к его возобновлению склоняется, по подсчетам Kyodo, 41 страна, входящая в эту организацию, включая Японию, Норвегию и Исландию.

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