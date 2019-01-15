Венесуэла обвинила 11 стран Латинской Америки в попытке дестабилизации внутренней ситуации

Министерство иностранных дел Венесуэлы считает, что правительства 11 латиноамериканских стран по указанию США пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в Боливарианской Республике с целью смещения президента Николаса Мадуро. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в заявлении ведомства, которое разместил на своей странице в Twitter его глава Хорхе Арреаса.

"Боливарианское правительство Венесуэлы осуждает продолжающееся давление группы правительств-сателлитов, подчиненных США, с целью дестабилизировать ситуацию и использовать ее против законно избранных демократических институтов страны", - отмечает МИД. По его мнению, руководства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу "незаконно принимают на себя полномочия определять легитимность венесуэльской власти".

"Вышеуказанные правительства отдают свои голоса, чтобы спровоцировать ситуации внутриполитической нестабильности, оправдать иностранное вмешательство, к которому стремятся США без каких-либо обоснований", - говорится в заявлении. Ведомство заключает, что власти страны "детально проанализируют подобные враждебные действия и будут принимать решения, которые гарантируют защиту государства, его институтов и национального суверенитета".

В минувший четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая 2018 года. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

В начале января участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств, а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.

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