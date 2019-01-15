Абэ сообщил, что 21-24 января посетит Россию и международный форум в Давосе

15 января 2019 08:35 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен 21-24 января совершить поездки в Россию и Швейцарию. Он сообщил об этом во вторник на совещании представителей кабинета и правящих партий, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС сообщает информационное агентство Kyodo.

"Если все будет нормально, то 21-24 января я совершу поездки в Россию и на международный форум в Давосе, - заявил премьер на встрече. - Особенно хотелось бы на японо-российском саммите продвинуть вперед переговоры о заключении мирного договора".

Ранее на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что в позиции правительства Японии в отношении мирного договора с Россией и принадлежности южной части Курил изменений не произошло. В то же время он положительно оценил состоявшиеся накануне в Москве переговоры главы японского МИД Таро Коно с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам генсека кабинета, стороны конкретно изложили свои взгляды, состоялся серьезный обмен мнениями. Суга отметил, что Токио договорился с российской стороной не раскрывать конкретное содержание переговоров.

Ранее представитель пресс-службы японского МИД заявил ТАСС, что состоявшиеся в понедельник в российской столице дискуссии позволили подготовить предстоящий визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву и новый двусторонний саммит, который состоится 22 января.

На встрече в Сингапуре 14 ноября лидеры двух стран договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В то же время, как подчеркнул в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров, Москва не собирается обсуждать свой суверенитет над южной частью Курил.

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