Индия внедрит новейшую систему прогнозирования гроз и песчаных бурь

Метеорологический департамент Индии (IMD) к апрелю 2019 года завершит внедрение новейшей системы обнаружения и прогнозирования опасных погодных явлений, в том числе гроз и песчаных бурь, ежегодно уносящих жизни сотен граждан по всей стране, сообщили во вторник РИА Новости в министерстве землеведения Индии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В прошлом году в предмуссонный период на северные штаты обрушилась череда гроз и песчаных бурь, жертвами которых стали порядка 200 человек. В связи с этим Метеорологический департамент планирует до апреля 2019 года внедрить систему обнаружения и прогнозирования гроз и молний", - заявили в индийском ведомстве.

В министерстве информировали, что уже на сегодняшний день по всей стране установлены 48 специальных сенсорных устройств, которые позволяют отслеживать погодные аномалии в режиме реального времени. Кроме того, профильные исследовательские институты разработали мобильное приложение, которое оповещает его пользователей в Индии о приближающихся грозах или песчаных бурях.

"Эти новые инструменты помогут Метеорологическому департаменту Индии своевременно распространять прогнозы и предупреждения жителям и гостям страны", - добавили в ведомстве.

В Индии с июня по конец сентября ежегодно длится сезон муссонов, началу которого, как правило, предшествуют сильные песчаные бури. В минувшем году муссонные ливни оказались особенно сильными. В наибольшей степени от непогоды пострадал южный штат Керала, где, по последним данным, от разгула стихии погибли около 450 человек, еще свыше 1,4 миллиона покинули свои дома из-за наводнений.

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