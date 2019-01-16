Число умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 400 человек

16 января 2019 04:21 (UTC+04:00)

Более 400 человек умерли с конца июля 2018 года в Демократической Республике Конго (ДРК) от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник вечером министерство здравоохранения африканской страны в своем Twitter.

"Ситуация на вторник, 15 января 2019 года: всего зарегистрировано 658 случаев [заболевания], в том числе 609 подтвержденных и 49 вероятных, - отмечается в сообщении. - Умерли 402 человека, 237 выздоровели". Расследуются 200 "подозрительных" случаев, в течение суток 15 января были выявлены девять заболевших и шесть умерших. С 8 августа вакцинировано 60 460 человек.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже десятая. 28 июля 2018 года органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет о вирусе Эбола, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана так называемым заирским штаммом вируса, который считается особо опасным. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США привлекут к ответственности тех, кто препятствует демократическому процессу в ДР Конго
США 11 января 03:22
Оппозиционного кандидата Чисекеди избрали президентом ДРК
Другие страны 10 января 06:41
Заражение лихорадкой Эбола в Швеции не подтвердилось
Европа 5 января 07:22
Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило 600 человек
Другие страны 2 января 22:25
В ДРК более 590 человек заразились вирусом Эболы
Другие страны 30 декабря 2018 04:11
В ДРК понаблюдают за американцем, который мог заразиться вирусом Эболы
Другие страны 30 декабря 2018 03:37
Лента новостей
Число жертв нападения в Кении возросло до 15 (Обновлено)
Другие страны 05:23
В Кении арестовали подозреваемого в причастности к теракту у отеля
Другие страны 05:14
Помпео обвинил Иран в нарушении резолюции СБ ООН из-за запуска спутника
США 04:49
Помпео посетит Кувейт, несмотря на планы отменить поездку
США 03:46
Макрон исключил возможность новых переговоров ЕС с Британией об условиях Brexit
Европа 03:29
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,6
Другие страны 03:11
В Бельгии принимают защитные меры на случай "жесткого" Brexit
Европа 02:48
Путин: США демонтируют систему соглашений в сфере контроля над вооружениями
Россия 02:09
Туск признал соглашение по Brexit проваленным
Европа 01:51