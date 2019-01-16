Число умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 400 человек

Более 400 человек умерли с конца июля 2018 года в Демократической Республике Конго (ДРК) от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник вечером министерство здравоохранения африканской страны в своем Twitter.

"Ситуация на вторник, 15 января 2019 года: всего зарегистрировано 658 случаев [заболевания], в том числе 609 подтвержденных и 49 вероятных, - отмечается в сообщении. - Умерли 402 человека, 237 выздоровели". Расследуются 200 "подозрительных" случаев, в течение суток 15 января были выявлены девять заболевших и шесть умерших. С 8 августа вакцинировано 60 460 человек.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже десятая. 28 июля 2018 года органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет о вирусе Эбола, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана так называемым заирским штаммом вируса, который считается особо опасным. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

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