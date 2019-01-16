В Кении арестовали подозреваемого в причастности к теракту у отеля

16 января 2019 05:14 (UTC+04:00)

Один подозреваемый неизвестной национальности арестован в связи с терактом близ отеля в столице Кении Найроби. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал NTV.

Во вторник в Найроби рядом с отелем Dusit прогремел взрыв, произошла стрельба. Правоохранительные органы рассматривают атаку как террористическое нападение. По последним данным, 15 человек погибли, примерно 30 получили ранения. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", действующая в основном в Сомали.

Личности погибших были установлены по их документам, среди жертв оказались гражданин Великобритании и гражданин США. Одиннадцать других - кенийцы, у двух погибших не было удостоверений личности.

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