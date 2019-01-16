Спасатели вывели около 50 человек из атакованного гостиничного комплекса в Найроби

Правоохранительные органы Кении проводят эвакуацию людей из гостинично-офисного комплекса в Найроби, на который ранее было совершено нападение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По ее данным, спасатели вывели около 50 человек с территории комплекса, откуда доносятся звуки выстрелов и взрывов.

Ранее агентство информировало, что несколько пострадавших заблокированы в зданиях центра. Сотрудник морга, куда поступают погибшие, сообщил Reuters, что число убитых достигло 15.

Во вторник у комплекса Dusit в Найроби прогремело несколько взрывов и была слышна стрельба. Министр внутренних дел страны позже сообщил, что полиция контролирует все здания комплекса и находится на финальной стадии зачистки территории. По данным агентства Reuters, ответственность за вылазку взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" была создана в 2004 году. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

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