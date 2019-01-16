В Кении из отеля, где произошел теракт, эвакуировали более 170 человек

16 января 2019 10:44 (UTC+04:00)

МВД Кении сообщило, что за прошедшую ночь из отеля Dusit в столице Кении Найроби, где во вторник произошел теракт, эвакуированы 174 человека, сообщает местный телеканал Citizen, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, в 3.00 по местному времени с места нападения силы безопасности вывели 30 человек, затем еще 15, остальные были эвакуированы в другое время. Как отмечает телеканал, в отеле заблокированными остаются еще несколько человек, их число не уточняется.

Во вторник в Найроби рядом с отелем Dusit прогремел взрыв, произошла стрельба. Правоохранительные органы рассматривают атаку как террористическое нападение. По последним данным, 15 человек погибли, примерно 30 получили ранения. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", действующая в основном в Сомали. Ранее агентство Рейтер сообщало, что в здании все еще остаются десятки людей, эвакуация продолжается.

Личности погибших были установлены по их документам, среди жертв оказались гражданин Великобритании и гражданин США. Одиннадцать других - кенийцы, у двух погибших не было удостоверений личности.

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