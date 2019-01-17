Бразилия готова в одностороннем порядке отменить визы для граждан США

Новое правительство Бразилии намерено в одностороннем порядке отменить визовые требования для граждан США. Соответствующую информацию в интервью агентству Reuters подтвердил в среду министр туризма южноамериканской страны Марселу Энрике Тейшейра Диас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше намерение действительно заключается в том, чтобы отменить визовые требования для американцев", - сказал глава ведомства. "Левые (имеются в виду правительства, сформированные экс-президентами Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Дилмой Руссефф - прим. ТАСС) относились к США как к противнику. Президент [Жаир] Болсонару хочет, чтобы США были партнером Бразилии", - добавил он.

По словам министра, инициатива об отмене виз призвана способствовать развитию туризма. Он также отметил, что аналогичные меры могут быть приняты в отношении канадцев, австралийцев и японцев.

Газета Globo 13 января сообщила, что новое правительство Бразилии намерено в одностороннем порядке отменить визовые требования для граждан США и Канады. По информации издания, соответствующий пункт содержится в программе действий, которую планируется реализовать в первые 100 дней работы кабмина. В 2016 году, когда Бразилия принимала летние Олимпийские игры, власти этой страны временно отменяли визовые требования для граждан четырех стран - Австралии, Канады, США и Японии.

Российским гражданам, планирующим краткосрочную поездку в Бразилию, виза не требуется. Соответствующее соглашение вступило в силу в 2010 году. Для россиян, имеющих действующие загранпаспорта, предусмотрен свободный многократный въезд и выезд из Бразилии, если суммарное количество дней пребывания в этой южноамериканской стране не превышает 90 за период в 180 дней.

1 января в должность президента Бразилии вступил Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года.

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