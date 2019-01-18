Число жертв взрыва в Колумбии возросло до 10, еще 65 ранены

18 января 2019 04:22 (UTC+04:00)

Число жертв взрыва в столице Колумбии Боготе возросло до 10, еще 65 человек получили ранения. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в четверг сообщила газета El Tiempo.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 54 пострадавших.

Утром в четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес по итогам заседания совета безопасности заявил, что имя преступника - Хосе Альдемар Рохас Родригес.

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