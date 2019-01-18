Глава парламента Венесуэлы объявил о разработке закона о создании переходного кабмина

18 января 2019 04:56 (UTC+04:00)

Председатель Национальной ассамблеи - находящегося под контролем оппозиции однопалатного парламента Венесуэлы - Хуан Гуайдо сообщил о разработке закона о создании переходного правительства. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС соответствующее заявление он сделал в интервью, опубликованном в четверг на сайте бразильской газеты Globo.

"Мы обсуждаем закон, позволяющий начать этот процесс (формирование переходного кабмина - прим. ТАСС) , который будет беспрецедентным для Венесуэлы и должен быть осуществлен при участии несколько отраслей. Нам нужно двигаться к [созданию] правительства национального единства, которое появится по итогам свободных и демократических выборов", - сказал Гуайдо.

Отвечая на вопрос о том, кто будет участвовать в создании переходного правительства, председатель парламента отметил, что все будет прописано в законе. "Нам нужно включить вооруженные силы, Верховный суд в изгнании, венесуэльскую диаспору, всех", - пояснил Гуайдо.

Он также отметил, что пока не решил, будет ли брать на себя полномочия временно исполняющего обязанности президента. "Это будет зависит от результатов переговоров с различными отраслями. Повторюсь, речь идет о беспрецедентной ситуации", - пояснил спикер. Ранее Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять обязанности главы государства и призвал сограждан выйти на массовую акцию протеста 23 января.

Во вторник парламент Венесуэлы принял положение, согласно которому Николас Мадуро объявляется узурпатором в связи с его вступлением в должность президента после переизбрания на второй срок. Такая мера означает признание всех его действий лишенными законной силы. Кроме того, Национальная ассамблея выступила с призывом к 46 государствам заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках.

10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Мадуро вступил в должность главы государства. Он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее, которая находится под контролем политических противников президента с декабря 2015 года. Бразилия и еще 11 стран латиноамериканского региона заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро.

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