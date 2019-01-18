В Мексике похитители топлива убили сотрудника полиции

Один полицейский был убит в результате атаки со стороны так называемых уачиколерос – похитителей топлива из трубопроводов, с которыми новые власти страны начали беспощадную войну, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает прокуратура штата Идальго, бандиты обстреляли полицейских на дороге между городами Хонакапа и Уичапан. Сотрудники открыли ответный огонь, однако двое из четырех полицейских были ранены, один из них позднее скончался, уточняет портал Excelsior.

Стратегия борьбы с хищениями топлива была объявлена президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Власти остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.

Как сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Мексики Роберто Очоа Ромеро, всего с начала борьбы с уачиколерос задержаны 435 человек, которых подозревают в причастности к хищениям топлива.

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