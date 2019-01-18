В Колумбии объявили трехдневный траур после взрыва в школе полиции

Президент Колумбии Иван Дуке объявил вечером в четверг трехдневный траур по жертвам теракта с использованием заминированного автомобиля на территории кадетской школы полиции, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек и еще 87 получили ранения, из них в госпитали доставлены 79 человек.

"В память о них мы объявили три дня национального траура", - заявил Дуке в телеобращении к нации.

Глава государства распорядился также усилить контроль на границах страны, на въездах в города. Дуке призвал граждан к единству перед лицом террористической угрозы и попросил содействовать проводимому расследованию.

Начиненный взрывчаткой джип прорвался утром через пост безопасности у здания и, проехав на территорию, взорвался. Власти Колумбии уже установили, что за рулем машины находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он погиб, мотивы его действий пока не известны.

"Мы в тот же день установили исполнителя этой атаки. Мы не остановимся, пока не поймаем и не предадим суду остальных вовлеченных в это террористов, и я предупреждаю этих преступников, что их ждет отвращение общества, всех колумбийцев и международного сообщества и показательное наказание", – заявил президент.

Дуке пообещал усилить борьбу против организованных вооруженных группировок на территории страны, а также пересмотреть систему вознаграждения за поимку их главарей.

Властям уже удалось опознать тела шести из 11 погибших, отмечает портал Heraldo. Среди них — гражданка Эквадора, проходившая обучение в кадетской школе. Портал Tiempo отмечает, что ведется проверка возможной причастности погибшего Рохаса к повстанческим группировкам страны — Революционным вооруженным силам Колумбии (РВСК) и Армии национального освобождения (АНО).

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