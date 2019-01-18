СМИ: четыре взрывных устройства обнаружены на месте теракта в Найроби

Кенийская полиция обнаружила четыре взрывных устройства на территории столичного гостинично-офисного комплекса Dusit, который во вторник подвергся атаке боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб". Об этом в пятницу сообщил телеканал NTV Kenya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в четверг в ходе поисковой операции на территории комплекса были обнаружены, обезврежены и вывезены в безопасное место четыре самодельных взрывных устройства. В настоящее время кенийские правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы установить возможную связь нападавших с работниками Dusit. Известно, что полиция уже задержала троих человек, которые могли быть причастны к атаке. Территория комплекса по-прежнему остается закрытой, ведутся следственные мероприятия.

В четверг кенийская газета Star сообщала об обнаружении только одного взрывного устройства на территории комплекса.

Во вторник днем в гостинично-офисном комплексе Dusit в Найроби возле здания банка прогремело несколько взрывов, после чего группа вооруженных людей открыла беспорядочный огонь по людям. Затем смертник подорвал себя у входа в одно из зданий. Нападавшие укрылись в спортивном зале одного из корпусов комплекса и заняли оборону.

В среду, спустя почти 20 часов после начала атаки, президент Кении Ухуру Кениата заявил о завершении антитеррористической операции и ликвидации боевиков. Жертвами теракта, по последним данным, стал 21 человек, более 700 были эвакуированы. Для расследования обстоятельств теракта Интерпол направил в Найроби Группу реагирования на происшествия (IRT).

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