Сингапур намерен закупить партию истребителей F-35

18 января 2019 12:16 (UTC+04:00)

Власти Сингапура намерены начать переговоры с Соединенными Штатами о приобретении "небольшой партии" истребителей F-35 для полной оценки самолетов, которые, как предполагается, должны будут заменить находящиеся на вооружении F-16. Об этом в пятницу написал на своей странице в Facebook министр обороны республики Н Эн Хэнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны совместно с Агентством оборонной науки и техники завершили техническую оценку и выбрали самолеты для замены находящихся на вооружении ВВС, срок эксплуатации которых истекает в 2030 году", - отметил глава ведомства. "Для полной оценки технических возможностей было принято решение о закупках небольшой партии F-35 перед тем, как принять новейшие истребители на вооружение. Министерство на следующем этапе обсудит данный вопрос с коллегами из США", - отметил Н Эн Хэнь.

Точное число истребителей, которые будут приобретены на первом этапе, не сообщается.

Министр также напомнил, что F-16 поступили на вооружение в 1998 году. Их парк насчитывает около 60 машин. О программе модернизации ВВС страны Н Эн Хэнь заявил в июле прошлого года, когда в числе прочих вариантов он также назвал российские Су, китайские J-20S.

F-35 - многоцелевой истребитель, спроектированный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Вместе с США в проекте его создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. С учетом подтвержденных и предполагаемых иностранных заказов общее число истребителей, которое предполагается произвести, превышает 3,1 тыс. единиц.

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