Индия намерена расширять сотрудничество с Россией и Францией в космосе

Индия намерена расширять сотрудничество с другими странами в области космоса, в том числе с Россией и Францией. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Нью-Дели глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван. Трансляция его выступления велась на сайте ISRO, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени Индия заключила с Россией, с Францией меморандумы о сотрудничестве в космосе, касающиеся общих вопросов. В настоящее время мы ведем работу над конкретными соглашениями, которые будут касаться не только программы "Гаганьян" (пилотируемой программы - прим. ТАСС), не только подготовки [космонавтов], но и другого сотрудничества в космосе", - сказал Сиван. Он добавил, что в ближайшее время публике будет представлен проект космического пилотируемого корабля, который Индия намерена запустить с людьми на борту в декабре 2021 года.

15 января в Москве состоялась встреча российской делегации во главе с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным с коллегами из ISRO, итогом которой стало подписание протокола, где обе стороны зафиксировали свои дальнейшие намерения. До конца апреля 2019 будут проведены переговоры по конкретизации каждого из направлений сотрудничества, а к концу первого полугодия будет утверждена дорожная карта дальнейших совместных действий, уточнили в Роскосмосе.

5 октября 2018 года Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве по пилотируемой космической программе и в сфере навигационных систем.

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