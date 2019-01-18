У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло неподалеку от побережья Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 16.40 по времени UTC в 1026 километрах к северо-востоку от города Акапулько. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

В то же время служба предупреждения о сейсмической угрозе Sky Alert сообщила, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 располагался в 900 километрах от мексиканского побережья. Информации об угрозе цунами пока не поступало.

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