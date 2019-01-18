У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0

18 января 2019 21:51 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло неподалеку от побережья Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 16.40 по времени UTC в 1026 километрах к северо-востоку от города Акапулько. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
О жертвах и пострадавших не сообщается.

В то же время служба предупреждения о сейсмической угрозе Sky Alert сообщила, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 располагался в 900 километрах от мексиканского побережья. Информации об угрозе цунами пока не поступало.

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