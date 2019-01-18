В Болгарии в ходе антитеррористической операции задержали 43 человека

Спецслужбы Болгарии задержали 43 человека в ходе операции по борьбе с финансированием международного терроризма. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство BTA.

Как отмечается, операция проводится в семи болгарских городах, включая столицу.

По словам следователей, в стране были зафиксированы "крупные денежные переводы", для осуществления которых использовалась система "хавала" (неформальная финансово-расчетная система - ред.), передает агентство.

Как сообщается, спецслужбы изъяли около 32 тысяч евро, документы и другие улики.

В Софии был задержан один из главных подозреваемых, которым оказался гражданин Сирии, проживающий в Болгарии. Отмечается, что он поддерживал контакт с людьми, которые, предположительно, предоставляют международным террористическим организациям логистическую поддержку и финансирование.

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