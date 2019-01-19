Не менее 14 мигрантов пропали без вести при крушении судна у берегов Ливии

19 января 2019 03:19 (UTC+04:00)

Судно с не менее чем 20 мигрантами на борту потерпело крушение в пятницу вечером в 50 км от берегов Ливии в Сицилийском проливе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство ANSA.

По его данным, в спасении утопающих был задействован вертолет ВМС Италии, действовавший в координации с ливийской службой береговой охраны. Терпящее бедствие судно было замечено с итальянского военного самолета. Мигрантам были сброшены спасательные круги.

Они помогли выжить троим. В воде были обнаружены тела троих погибших. Поиск остальных ведется.

"Новые смерти у берегов Ливии. Пока европейские порты остаются открыты, пока кто-то продолжает помогать незаконным перевозчикам людей, они будут заниматься своим бизнесом и убивать", - прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

По его решению, в итальянские порты запрещен заход судов со спасенными в море мигрантами на борту. Он оправдывает такую меру необходимостью борьбы с незаконной миграцией и теми, для кого перевозка людей стала доходным бизнесом.

Жесткая политика нынешнего правительства Италии на начало этого года привела к сокращению числа прибывающих по морю на Апеннины мигрантов более чем на 90% по сравнению с началом прошлого года.

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