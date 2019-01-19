В столице Ливии тринадцать человек погибли при вооруженных столкновениях

19 января 2019 04:44 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 человек погибли, 52 получили ранения в результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи в среду, сообщается в заявлении министерства здравоохранения правительства национального согласия Ливии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Число погибших при столкновениях, которые вспыхнули в минувшую среду, увеличилось до 13 человек, 52 человека пострадали, среди них женщины и дети", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, ведомство призвало все стороны не нарушать международное гуманитарное право и не мешать скорой помощи во время выполнения ее обязанностей.

С минувшей среды к югу от ливийской столицы в районе Каср бен Гашир, дороги Вади эр-Рабиа и Халлет эль-Форджан, а также в районе аэропорта Триполи проходят столкновения между силами защиты Триполи, относящимися к правительству национального согласия Ливии, и силами седьмой бригады.

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