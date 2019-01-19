Южная Корея одобрила планы проведения второго саммита лидеров США и КНДР

Республика Корея приветствует предстоящую вторую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и ожидает, что новый саммит станет поворотным моментом в процессе установления мира на Корейском полуострове. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Yonhap.

"Мы ожидаем, что этот саммит КНДР - США станет поворотным пунктом в установлении прочного мира на Корейском полуострове", - приводит агентство его слова представителя администрации президента Южной Кореи.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже, заявила она по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

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