При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

19 января 2019 06:53 (UTC+04:00)

Взрыв на трубопроводе в Мексике унес в пятницу жизни не менее 20 человек, еще 54 ранены, сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд изданию Financiero, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На месте происшествия собрались не менее 350 местных жителей, чтобы собрать в бидоны и канистры топливо на месте утечки или незаконной врезки, когда и произошел взрыв. На опубликованных в сети кадрах видно, что после взрыва горящие тела лежат на земле. Местные власти сообщают, что к месту трагедии направились представители компании Pemex и военные.

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