Второй за день пожар произошел на трубопроводе в Мексике из-за нелегальной врезки

19 января 2019 08:16 (UTC+04:00)

Пожар из-за нелегальной врезки произошел в пятницу вечером в штате Керетаро в Мексике. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Twitter государственная нефтегазовая компания Pemex. Ранее не менее 20 человек погибли и более 70 пострадали при взрыве и пожаре на трубопроводе с горючим в штате Идальго.

"Специально подготовленные сотрудники Pemex занимаются пожаром из-за нелегальной врезки в Сан-Хуан-дель-Рио, Керетаро, - говорится в твите. - Пожар произошел в необитаемом районе, угрозы для населения нет".

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тыс. нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря 2018 года, потери компании из-за хищений топлива и нефти превысили 60 млрд песо (более $3 млрд) в год.

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