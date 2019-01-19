Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике потушили

Пожарные расчеты смогли справиться с огнем на месте взрыва трубопровода с горючим в районе Тлауэлильпан в штате Идальго в Мексике. Об этом сообщил в субботу в Twitter губернатор региона Омар Файяд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пожар в Тлауэлильпане потушен, - говорится в записи. - Мы оказываем всю необходимую помощь раненым и пострадавшим семьям".

Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в момент, когда там находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива. Согласно последним официальным данным, чрезвычайное происшествие унесло жизни 21 человека, еще 71 пострадал.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

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