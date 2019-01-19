У берегов Ливии при крушении судна почти 120 человек пропали без вести

19 января 2019 21:21 (UTC+04:00)

Три человека спасены, еще 117 числятся пропавшими без вести при крушении судна с мигрантами в Средиземном море у берегов Ливии, сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По словам спасенных, на борту находилось 120 мигрантов. Таким образом, число пропавших без вести составляет 117 человек, среди них десять женщин и два ребенка", - написал ди Джакомо в Twitter.

Многие из мигрантов, находившихся на борту судна, являются выходцами из Западной Африки. Выжившие отмечают, что около 40 человек - граждане Судана.

Крушение произошло в пятницу приблизительно в 80 километрах от побережья Ливии.

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