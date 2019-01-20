В Афганистане атаковали кортеж губернатора провинции Логар

По меньшей мере восемь человек погибли, около дюжины пострадали в воскресенье в результате нападения на кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал 1TV.

Согласно данным официального представителя полиции Шапура Ахмадзая, нападавший направил заминированный автомобиль в автоколонну, в составе которой находился автомобиль с губернатором Логара. Колонна направлялась из Кабула в Логар.

По словам Ахмадзаи, глава провинции выжил.

Как отмечает телеканал ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.