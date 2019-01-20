В Афганистане атаковали кортеж губернатора провинции Логар

20 января 2019 15:01 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь человек погибли, около дюжины пострадали в воскресенье в результате нападения на кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал 1TV.

Согласно данным официального представителя полиции Шапура Ахмадзая, нападавший направил заминированный автомобиль в автоколонну, в составе которой находился автомобиль с губернатором Логара. Колонна направлялась из Кабула в Логар.

По словам Ахмадзаи, глава провинции выжил.

Как отмечает телеканал ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Действующий глава Афганистана выдвинул кандидатуру на выборы президента
Другие страны 15:32
США настаивают на прямых переговорах талибов с властями Афганистана
США 16 января 21:33
Число пострадавших в результате теракта в Кабуле возросло до 90 человек (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 14 января 23:30
В результате взрыва в Кабуле погибли не менее четырех человек
Другие страны 14 января 21:27
Главы МИД стран-участников Диалога «Индия - Центральная Азия» с участием Афганистана приняли совместное заявление
Центральная Азия 13 января 15:12
Азербайджан и Туркменистан обсудили прокладку фибер-оптической кабельной магистрали по дну Каспия
ИКТ 10 января 18:43
Лента новостей
Действующий глава Афганистана выдвинул кандидатуру на выборы президента
Другие страны 15:32
Героизм азербайджанского народа 20 января стал примером для тюркского мира – эксперт
Политика 15:29
Личный состав миниобороны посетил Аллею Шехидов (ФОТО)
Общество 14:46
В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете
Другие страны 14:41
В Ташкенте нашли старинный клад стоимостью более миллиона долларов
Узбекистан 14:16
Завтра в Баку будет преимущественно без осадков
Общество 13:58
В Африне при взрыве в автобусе погибли не менее четырех человек
Арабские страны 13:51
Мубариз Гурбанлы: Вопрос о Мехмане Гусейнове раздувается и используется против Азербайджана
Политика 13:43
Некоторые группы пытаются создать противостояние в Азербайджане - Мубариз Гурбанлы
Политика 13:35