В Чили два человека умерли от сердечного приступа после землетрясения

20 января 2019 16:13 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в субботу неподалеку от побережья Чили. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Tercera.

По данным издания, два человека, женщина и мужчина пожилого возраста, скончались от сердечного приступа.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло неподалеку от побережья Чили. Толчки были зафиксированы в 01.32 по времени UTC в 29 километрах от города Кокимбо. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километров.

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