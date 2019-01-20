СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

20 января 2019 22:26 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил Bloomberg.

Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что в преддверии второго саммита Трамп настроен оптимистично и считает возможным реальный прогресс в отношениях двух стран.

"На втором саммите мы изложим свои ожидания относительно конкретных шагов, которые должна сделать Северная Корея, чтобы начать настоящую денуклеаризацию", — добавил он.

Накануне Трамп провел переговоры с зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем. Американский лидер заявил, что в ходе встречи удалось достичь большого прогресса.

Проведение второго саммита между лидерами США и Северной Кореи запланировано на конец февраля. Как сообщило издание, вероятнее всего, переговоры пройдут в Ханое. Помимо столицы Вьетнама также рассматриваются Дананг и Хошимин.

Первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи состоялась в Сингапуре 12 июня. По итогам саммита Ким Чен Ын подтвердил планы по денуклеаризации, а Дональд Трамп пообещал предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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