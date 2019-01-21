На севере Мали погибли не менее четырех миротворцев ООН

По разным данным, от четырех до шести миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли в воскресенье на севере страны в результате нападения вооруженных боевиков. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило Agence France Presse.

Дипломатические источники агентства сообщают о четверых погибших. В то же время представители органов безопасности Мали называют другие цифры - шестеро погибших сотрудников МИНУСМА, еще 19 ранены. Также ликвидированы несколько террористов.

Как отмечается, нападение произошло в районе населенного пункта Агельхок.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

В октябре 2018 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.

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