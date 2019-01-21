Президент Колумбии принял участие в марше в память о взорванных кадетах

21 января 2019 05:52 (UTC+04:00)

Президент Колумбии Иван Дуке присоединился в воскресенье к многотысячному маршу в столице страны в память о кадетах, погибших при взрыве заминированной машины, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В марше приняли участие как простые граждане, так и представители политических сил, сообщает портал Heraldo. По его окончании в местном соборе состоялась поминальная службы, в которой также участвовал президент.

"Мы присоединяемся к этой гражданской инициативе, чтобы в это воскресенье вместе пройти единой страной в каждом городе в память о жертвах, отвергая терроризм, который приносит столько боли. Пусть это послание услышат все: мы не склонимся перед терроризмом", - сказал Дуке.

Такие же марши прошли и в других крупных городах Колумбии.

Взрыв заминированной машины произошел 17 января в кадетской школе полиции в Боготе. По последним данным, погиб 21 человек, еще 68 получили ранения. Власти возложили ответственность за этот теракт на повстанческую Армию национального освобождения (АНО) и прервали переговоры с ней о мире.

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