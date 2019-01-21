Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 85

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер.

"Ранее сообщалось о 79 погибших, к ним прибавились еще шесть человек", - заявил Алькосер на пресс-конференции в Мехико.

По его словам, 58 человек остаются госпитализированными после взрыва.

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

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